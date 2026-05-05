Χανταϊός: Τρία άτομα από το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρονται στην Ολλανδία για νοσηλεία

Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες, μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου, από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού, ανακοίνωσε η Αν Λίντστραντ, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε αυτή τη νησιωτική χώρα της Αφρικής.

Μετά την αποβίβαση τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει στη συνέχεια με προορισμό τα Κανάρια Νησιά ή την Ολλανδία. Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο. Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς είναι Ολλανδός πολίτης.

«Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση», πρόσθεσε η Λίντστραντ.

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος. Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοιχτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.