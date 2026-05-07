Χανταϊός: Ανοιχτά των Καναρίων θα αγκυροβολήσει το κρουαζιερόπλοιο

Το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει καταγραφεί εστία χανταϊού «δεν θα πλευρίσει» στα Κανάρια Νησιά, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, που αντιτίθεται στην άφιξή του, «θα αγκυροβολήσει» στ΄ανοικτά πριν από την απομάκρυνση των 147 επιβατών.

Ο Φερνάντο Κλαβίχο εξέφρασε τις τελευταίες ημέρες την αντίθεσή του στον ελλιμενισμό του MV Hondius στα Κανάρια, εκτιμώντας πως η επιχείρηση για τους ανθρώπους που επιβαίνουν σε αυτό έπρεπε να λάβει χώρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, τον τελικό προορισμό όπως είχε προβλεφθεί αρχικά του κρουαζιερόπλοιου, όπου αγκυροβόλησε επί πολλές ημέρες πριν από την αναχώρησή του χθες Τετάρτη προς το ισπανικό αρχιπέλαγος.

Χθες η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ ανακοίνωσε πως το πλοίο, από το οποίο τρεις ασθενείς έχουν ήδη απομακρυνθεί αεροπορικώς μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου, θα φθάσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι Γραναδίγια στο νησί Τενερίφη, στα Κανάρια.

«Το πλοίο δεν θα πλευρίσει σε καμία περίπτωση. Θα αγκυροβολήσει μόνο στ΄ανοικτά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Φερνάντο Κλαβίχο μετά το τέλος σύσκεψης με τη Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ στη Μαδρίτη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτό το «πολύ καλό νέο».

«Η απομάκρυνση των επιβατών θα γίνει με περιπολικό σκάφος ή ένα μικρό σκάφος που μπορεί να φθάσει (το πλοίο), να πάρει τους επιβάτες, να τους μεταφέρει και να τους οδηγήσει προς το αεροδρόμιο» της Νότιας Τενερίφης, εκεί κοντά, συνέχισε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλείψουν οι επιβάτες το πλοίο όσο τα αεροπλάνα δεν βρίσκονται στο αεροδρόμιο», είπε.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη κυρίως επειδή το βιομηχανικό λιμάνι Γραναδίγια «δεν είναι εξοπλισμένο για αποβίβαση επιβατών».

Εκτός αν πρόκειται για κάποια κρίσιμη περίπτωση, «όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν» αεροπορικώς μετά την άφιξή τους στα Κανάρια, δήλωσε από την πλευρά της χθες η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων Marine Trafffic, το MV Hondius αναμένεται να φθάσει στα Κανάρια το μεσημέρι της Κυριακής.