Χανιά: Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις

Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουλίου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι Αρχές εξετάζουν συνολικά οκτώ διαφορετικές υποθέσεις, τέσσερις για τον καθένα. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι δύο άνδρες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και ένα εργατικό δυστύχημα, για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με καταγγελία, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος προς τον δικηγόρο της οικογένειας. Όταν εκείνος αρνήθηκε, η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται να ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου ενάμιση μήνα δικαίωσαν την οικογένεια του θανόντος.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του ενός κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας και πως ο πελάτης του δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.