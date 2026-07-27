Χανιά: Στην ανακρίτρια για να απολογηθεί ο ιατροδικαστής

Την πόρτα της ανακρίτριας Χανίων πέρασε λίγο μετά τις 19.30 της Δευτέρας (27/07) ο 58χρονος ιατροδικαστής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Ο ιατροδικαστής κατηγορείται για δωροδοκία, καθώς φέρεται να εξέδιδε ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και εκθέσεις «κατά παραγγελία», λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή.

Ο 58χρονος είχε λάβει νωρίτερα ολιγόωρη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του ανακριτή.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η απολογία του τοξικολόγου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, έπειτα από κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.