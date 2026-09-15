Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει το δύο εβδομάδων βρέφος, που υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Στον ανακριτή η μητέρα

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.