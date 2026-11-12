Χανιά: Πήγε ως «δώρο» κοκαΐνη σε κρατούμενο και συνελήφθη

Επισκεπτήριο έκανε ένας 26χρονος χτες, στοΣωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης στην Αγυιά Χανίων. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι το επισκεπτήριο περιλάμβανε ως «δώρο» ποσότητα κοκαΐνης.

Πιο συγκεκριμένα συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δύο αλλοδαποί 26 και 39 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης, ο 26χρονος παρέδωσε τσάντα, η οποία προοριζόταν για τον 39χρονο κρατούμενο. Στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ελέγχου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 59,9 γραμμάρια κοκαΐνης.

Παράλληλα, σε έλεγχο που ακολούθησε στον 26χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν επιπλέον 5,4 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.