Χανιά: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο στη Χαλέπα

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 19χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/9) στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων.

Η νεαρή κοπέλα φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής της, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η 19 χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και διασώστες, ωστόσο για την 19χρονη ήταν ήδη αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από την αστυνομία.