Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού που είχε έφεση στις κλοπές αυτοκινήτων προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός έψαχνε και έβρισκε ξεκλείδωτα αυτοκίνητα από τα οποία αποσπούσε χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που οι κάτοχοι είχαν ξεχάσει εντός τους.

Μάλιστα, ο δράστης είχε διαπράξει τρεις τουλάχιστον κλοπές από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου.

Χθες συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και άλλων παράνομων αντικειμένων που είχε στην κατοχή του και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.