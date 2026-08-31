Χανιά: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό.

Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε η πελάτισσά του έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν φωνές και είδε το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός πισίνας ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό πού προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την Αστυνομία.