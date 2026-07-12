Χανιά: Aπειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σέβη Βολουδάκη, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες με συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό της γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, στον απόηχο της υπόθεσης με τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε φαίνονται, μεταξύ άλλων, τα συνθήματα: “Θάνατο στη ΝΔ”, “Γκαζάκια στα σπίτια σας”, “Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο”, “Ο φόβος αλλάζει μεριά”, “Σκοτώσατε 57 ανθρώπους”, “Εκδίκηση”, “Λευτεριά στους αναρχικούς”.

“Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας”, αναφέρει η Σεβή Βολουδάκη στην ανάρτησή της, τονίζοντας: “Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω”.

Καταδικάζει την ενέργεια η αντιπολίτευση

Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη “και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της” εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.

Τονίζει ότι “η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων”.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Ανακοίνωση έβγαλε και η Κουμουνδούρου όπου υπογραμμίζει ότι “Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή. Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί”, σημειώνει και καταλήγει: “Την ίδια στιγμή, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τροφοδοτείται από την τοξικότητα, τον διχασμό και την εργαλειοποίηση και κομματική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις”.

Πηγή: TheTOC, ΑΠΕ