Χανιά: Άκαρπες οι έρευνες για τη 45χρονη που αγνοείται

Κανένα ίχνος της 45χρονης δεν έχει βρει, μέχρι στιγμής, η ΕΛ.ΑΣ.

Η 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά αγνοείται από τις 29 Μαΐου, ενώ συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή της στις 8 Ιουνίου.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς και με δεδομένο ότι αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και σε συνεργασία φυσικά με την οικογένεια της 45χρονης.

Η γυναίκα έμενε στην πόλη των Χανίων, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα να έχει χαθεί και σε περιφερειακές περιοχές.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή της.