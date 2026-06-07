Χανιά: 34 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί στη Γαύδο

Μία ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 34μετανάστες. Ο συντονισμός έγινε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης , με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου, το ΕΚΣΕΔ κινητοποίησε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των 34 επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.