Χαμός με Στραβελάκη – Κωνσταντοπούλου: «Γιατί με στοχοποιείτε» – «Είναι τσιφλίκι σας εδώ;»

Σε ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα εξελίχθηκε η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με τη συζήτηση να ξεφεύγει γρήγορα από τα όρια μιας τυπικής συνέντευξης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη, με την ένταση να κορυφώνεται μπροστά στις κάμερες.

Η αρχή της διαφωνίας έγινε όταν η ίδια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, υποστηρίζοντας ότι δεν της δινόταν επαρκής χρόνος για να απαντήσει σε ερώτηση που της είχε τεθεί. Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε όταν η κουβέντα μεταφέρθηκε σε παλαιότερο τηλεοπτικό υλικό που σχετιζόταν με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε εκείνο το σημείο, οι τόνοι ανέβηκαν αισθητά, με τον δημοσιογράφο να αντιδρά έντονα και να ζητά από την καλεσμένη να ανακαλέσει τα όσα ανέφερε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμηρό ύφος, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του παρουσιαστή και θέτοντας το ερώτημα αν της «γίνεται χάρη» που βρίσκεται στην εκπομπή και της δίνεται ο λόγος.

Η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε εύκολα, καθώς οι δύο πλευρές συνέχισαν την αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, με τον Νίκο Στραβελάκη να επιμένει στις θέσεις του και την καλεσμένη να υποστηρίζει ότι δέχεται επιθέσεις σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Μίνα Καραμήτρου επιχείρησε να παρέμβει, προσπαθώντας να ηρεμήσει την κατάσταση και να επαναφέρει τη συζήτηση σε πιο ήπιους τόνους, χωρίς όμως άμεσο αποτέλεσμα.

Το περιστατικό προστέθηκε σε μια σειρά τηλεοπτικών στιγμών έντασης που συχνά γίνονται viral, με το συγκεκριμένο απόσπασμα να προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις και σχόλια.