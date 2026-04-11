Χαμηλό βαρομετρικό για τον Αλέξη Τσίπρα που αναζητά λύσεις

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Τα πρώτα σύννεφα στην “Αμαλίας”, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί το γραφείο του, έχουν κάνει την εμφάνιση τους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο αρχικός ενθουσιασμός έχει δώσει την θέση του στον προβληματισμό, καθώς η δυναμική που θα επιθυμούσε να έχει αναπτύξει το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δείχνει να μην είναι αυτή που θα επιθυμούσε.

Στις εκτιμήσεις του κ. Τσίπρα προφανώς και ήταν μέχρι το Πάσχα να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο τουλάχιστον δημοσκοπικά. Να βρίσκεται δηλαδή αισθητά πάνω από το 15%, που θα σήμαινε , ότι ο νέος πολιτικός σχηματισμός θα ήταν δεύτερη δύναμη και ο ίδιος ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξάλλου η όλη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού έχει ως βασικό στόχο ακριβώς αυτό: Να δημιουργηθεί ένα δίπολο μεταξύ των δύο αντρών, που θα αποτελέσει και το δίλημμα των επόμενων εθνικών εκλογών.

Τι φταίει

Προς το παρών τέτοια τάση δεν φαίνεται. Και υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για αυτό.

Η πρώτη αφορά το κόμμα Καρυστιανού. Αν και όπως δείχνει θα κινηθεί προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο φαίνεται, ότι θα “μαζέψει” πολύ νεολαία και ανθρώπους που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές. Δύο δεξαμενές που θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους ο κ. Τσίπρας. Ειδικά στους νέους που πάντα είχε μία πολύ καλή εκλογική σχέση.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και η εκτίμηση ήταν πως το συνέδριο του κόμματος, θα δημιουργούσε, παρά θα έλυνε προβλήματα. Ωστόσο η αξιωματική αντιπολίτευση βγήκε ενωμένη και με πολύ καλό κλίμα από τη διαδικασία. Και ήδη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.

Ο τρίτος παράγοντας είναι πως το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν είναι κόμμα. Η εκπροσώπηση του γίνεται από τον ίδιο, είτε με τις παρουσιάσεις της “Ιθάκης”, είτε μέσω των διαδικτυακών κυρίως παρεμβάσεων του. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν μπροστά, ωστόσο σε γενικές γραμμές η παρουσία τους είναι πολύ μικρή. Αυτό πάντως αναμένεται να αλλάξει μετά το Πάσχα, καθώς θα συστηθεί ειδική ομάδα, που θα αναλάβει να υποστηρίξει το επικοινωνιακό πεδίο.

Επίσης η μετακίνηση του πρώην πρωθυπουργού προς το κέντρο δεν έχει συνοδευτεί και από την αντίστοιχη μετακίνηση στελεχών. Προφανώς την προσπάθεια θα ενισχύσει ο Αντώνης Σαουλίδης, που αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από το ΠΑΣΟΚ. Ερωτηματικό επίσης αποτελεί τι θα γίνει με τον Χάρη Καστανίδη, καθώς και αυτός θα είναι εκτός ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία προσέγγιση του Γιώργου Καμίνη. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, που περνάει τον μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του εκτός Ελλάδας, έχει κόψει επί της ουσίας τις γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται πως ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές, που αναμένεται να γίνουν πιο πυκνές το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα πάντως μία πιθανή συνεργασία του κ. Καμίνη αποτελεί διακαή πόθο στην “Αμαλίας” που αναζητά ένα “βαρύ” όνομα για να σηματοδοτήσει την τοποθέτηση του κόμματος στο κέντρο.

Τέλος υπάρχει και ακόμη ένας παράγοντας που τον δημιούργησαν οι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκείνοι δηλαδή που ζήτησαν ή ζητούν την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και της Νέας Αριστεράς. Όσο περίεργο και αν ακουστεί αυτό δημιούργησε ένα κλίμα συσπείρωσης στα δύο κόμματα, αφού δεν είναι όλοι σύμφωνοι με τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Βλέποντας λοιπόν να τους τίθεται εκβιαστικά ή και απαξιωτικά ένα τέτοιο ζήτημα επιστέφουν στην κομματική στέγη. Και προφανώς θα κλείσουν και την πόρτα πίσω τους…

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ