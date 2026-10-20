Χαμηλή πίεση: Πώς ανεβαίνει – Τι να κάνετε

Ενώ η ήπια υπόταση μπορεί να μην απαιτεί θεραπεία, οι σοβαρές πτώσεις της αρτηριακής πίεσης μπορεί να είναι επικίνδυνες και χρειάζονται άμεση προσοχή.

Αυτό το άρθρο καλύπτει τόσο τις γρήγορες θεραπείες για την άμεση αύξηση της αρτηριακής πίεσης, όσο και τις μακροχρόνιες θεραπείες για την αποτελεσματική διαχείριση της υπότασης.

Άμεσες θεραπείες για γρήγορη αύξηση της χαμηλής αρτηριακής πίεσης

Εάν αισθανθείτε ξαφνική ζάλη, αδυναμία ή τάση λιποθυμίας, δοκιμάστε αυτές τις γρήγορες μεθόδους, για να αποκαταστήσετε την κανονική αρτηριακή πίεση:

Θεραπεία Πώς Βοηθά Εφαρμογή Πιείτε νερό Αυξάνει τον όγκο του αίματος, αποτρέποντας την υπόταση που προκαλείται από την αφυδάτωση Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό Φάτε αλμυρά τρόφιμα Το νάτριο (αλάτι) βοηθά στην γρήγορη αύξηση της αρτηριακής πίεσης Φάτε ένα αλμυρό σνακ (π.χ. ελιές ή αλατισμένους ξηρούς καρπούς) Ξαπλώστε και ανυψώστε τα πόδια Αυξάνει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο Ξαπλώστε με τα πόδια σηκωμένα πάνω από το επίπεδο της καρδιάς Σταυρώστε τα πόδια & σφίξτε τους μηρούς Βοηθά στην ώθηση του αίματος προς τα πάνω, εξουδετερώνοντας τη ζάλη Καθίστε και σταυρώστε τα πόδια σφιχτά ή κάντε ανασηκώσεις στις γάμπες Πιείτε ποτό με καφεΐνη Διεγείρει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης Πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ ή δυνατό τσάι

Μακροπρόθεσμες στρατηγικές για υγιή αρτηριακή πίεση

Για όσους αντιμετωπίζουν χρόνια υπόταση, η εφαρμογή αυτών των καθημερινών συνηθειών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της συνολικής κυκλοφορίας.

Διατροφικές αλλαγές

Αυξήστε το αλάτι (με τη σύμφωνη γνώμη γιατρού): Το αλάτι βοηθά στη συγκράτηση των υγρών και στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Παραδείγματα: Προσθέστε στη διατροφή σας αλάτι, τουρσιά, τυριά και αλατισμένους ξηρούς καρπούς με μέτρο. Μείνετε ενυδατωμένοι: Πίνετε τουλάχιστον 2-3 λίτρα νερό την ημέρα για να αποτρέψετε την υπόταση που σχετίζεται με την αφυδάτωση. Το νερό καρύδας και τα ροφήματα ηλεκτρολυτών μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ισορροπία των υγρών. Τρώτε μικρά, συχνά γεύματα: Τα μεγάλα γεύματα μπορεί να προκαλέσουν μεταγευματική υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση μετά το φαγητό). Επιλέξτε μικρά, ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη.

Αλλαγές του τρόπου ζωής

Φοράτε κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης: Εμποδίζουν τη συγκέντρωση αίματος στα πόδια, βοηθώντας στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης. Αποφύγετε την παρατεταμένη ορθοστασία: Εάν πρέπει να στέκεστε για μεγάλες περιόδους, μετακινήστε το βάρος μεταξύ των ποδιών ή κάντε ανασηκώσεις στις γάμπες, για να ενθαρρύνετε την κυκλοφορία. Ανυψώστε το κεφάλι σας ενώ κοιμάστε: Έτσι μειώνονται οι πτώσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σηκωθείτε αργά: Η γρήγορη αλλαγή θέσης σώματος μπορεί να προκαλέσει ορθοστατική υπόταση (ζάλη όταν στέκεστε όρθιοι). Σηκωθείτε αργά από καθιστή ή ξαπλωτή θέση, για να αποτρέψετε την απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Ιατρικές θεραπείες για τη χρόνια υπόταση

Εάν η χαμηλή αρτηριακή πίεση είναι επίμονη ή σοβαρή, οι γιατροί μπορεί να συστήσουν φάρμακα ή συγκεκριμένες θεραπείες.

Θεραπεία Πώς λειτουργεί Ποιοι τη χρειάζονται Φλουδροκορτιζόνη Αυξάνει τον όγκο του αίματος βοηθώντας στη συγκράτηση του νατρίου Για ασθενείς με χρόνια υπόταση Μιλοδρίνη Συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, για να αυξήσει την αρτηριακή πίεση Για όσους πάσχουν από ορθοστατική υπόταση Δροξιντόπα Αυξάνει τα επίπεδα νορεπινεφρίνης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας Για τη νευρογενή υπόταση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να συμβουλεύεστε πάντα γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε φάρμακο για την υπόταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να ανεβάσω τη χαμηλή αρτηριακή πίεση;

Το να πιείτε νερό, να φάτε αλμυρά τρόφιμα και να ξαπλώσετε με τα πόδια ψηλά, μπορεί να αυξήσει γρήγορα την αρτηριακή πίεση.

Τι πρέπει να τρώω για να αυξήσω την αρτηριακή πίεση φυσικά;

Αλμυρά τρόφιμα (τουρσιά, ελιές, τυριά)

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (αυγά, κοτόπουλο, ψάρια)

Ενυδατικά ποτά (νερό καρύδας, υγρά ηλεκτρολυτών)

Μπορεί η καφεΐνη να ανεβάσει την πίεση;

Ναι, τα καφεϊνούχα ποτά, όπως ο καφές ή το τσάι, μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτά σε μακροπρόθεσμη βάση.

Πότε πρέπει να επισκεφτώ γιατρό για χαμηλή αρτηριακή πίεση;

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αντιμετωπίζετε συχνές τάσεις λιποθυμίας, σύγχυση, πόνο στο στήθος ή υπερβολική κόπωση που σχετίζεται με υπόταση.

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