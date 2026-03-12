Χαμενεΐ: Να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή- Κλειστά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν βάζει «φωτιά» στον Περσικό Κόλπο, κλιμακώνοντας τα χτυπήματα σε πλοία και προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στην αγορά πετρελαίου, κατά την 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε ένα 48ωρο δέχτηκαν επίθεση έξι τάνκερ, μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικά, ενώ 19 υπολογίζονται στο σύνολό τους από την έναρξη της σύρραξης.

Παράλληλα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπα Χαμενεΐ, σε μήνυμά του που διαβάστηκε στα ιρανικά μέσα απαίτησε να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι αυτές και μόνο είναι στόχος της χώρας του και όχι άλλες υποδομές στις γειτονικές χώρες.

Η τιμή του μαύρου χρυσού «εκτοξεύτηκε» πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης (12/03), για να υποχωρήσει ελαφρώς στη συνέχεια, ενώ τα προηγούμενα 24ωρα είχε καταγράψει ισχυρές διακυμάνσεις.

Τα χτυπήματα αυτά εγείρουν φόβους για παρατεταμένο κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ, που θα στραγγαλίσει τις εξαγωγές μέσω της σημαντικότερης οδού μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο.

Παράλληλα, εκρηκτική αύξηση της τάξεως του 60% σημειώνει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο από τις αρχές του Μαρτίου.

Στο μεταξύ, Ιράν και Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν κοινή πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε 50 στόχους.

Το Ισραήλ «απάντησε» με πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή κλιμακώνει τη χερσαία επιχείρηση στοπ Λίβανο και απειλεί με «κατάληψη εδάφους».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το «Ιράν είναι κοντά στην ήττα» και πως τα «Στενά του Ορμούζ είναι σε εξαιρετική φόρμα», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «ολοκληρωτικό πόλεμο».