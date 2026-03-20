Χαμενεΐ: Ενίσχυση σχέσεων του Ιράν με γειτονικές χώρες – Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για Ορμούζ: «Είναι δειλoί»

Μπαρούτι συνεχίζει να μυρίζει η Μέση Ανατολή κατά την 21η ημέρα του πολέμου. Μόλις το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) ένα θραύσμα Ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου χτύπησε την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τους IDF, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και θραύσματα έπεσαν, προκαλώντας ζημιές σε ένα πάρκινγκ στην Εβραϊκή Συνοικία, περίπου 400 μέτρα από το Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Τζαμιού Αλ-Άκσα στο Όρος του Ναού.

Νέο μήνυμα προς το λαό του Ιράν απηύθυνε ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους.

«Το νέο ιρανικό έτος θα είναι η χρονιά μιας ανθεκτικής οικονομίας» είπε αρχικά σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στο Telegram, δηλώνοντας παράλληλα ότι πιστεύει ακράδαντα στην ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες.

Την ίδια ώρα, επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ για τη στάση των χωρών της Συμμαχίας στον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, νέες απειλές εξαπέλυσε το Ιράν προς Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους: «Δεν θα είστε πουθενά ασφαλείς».

ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους στο βόρειο και στο κεντρικό Ισραήλ.

Ταυτόχρονα, η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί ότι «η υπομονή μας δεν είναι απεριόριστη» στην πρώτη ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξουν αντίποινα από το Ριάντ αν συνεχιστούν οι επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου.

Νωείτερα, δυνάμεις του IDF εξαπέλυσαν νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις του Ιράν, στον απόηχο των ισχυρισμών του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ο αντίπαλος αποδεκατίζεται». Από τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού έπεσε νεκρό ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος των Ιρανών, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί.