Χαμάς: Ζητά από Τραμπ εγγυήσεις για 60ημερη εκεχειρία με αντάλλαγμα απελευθέρωση ομήρων

Πρόταση προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση ενός αριθμού ομήρων, εμφανίζεται έτοιμη να στείλει η Χαμάς.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε πηγή στην εφημερίδα Jerusalem Post, η Χαμάς με επιστολή της θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει τους μισούς από τους υπόλοιπους 48 ομήρους με αντάλλαγμα μια εγγύηση από τον αμερικανό πρόεδρο μιας κατάπαυσης πυρός 60 ημερών.

Η επιστολή με την πρόταση δεν έχει ακόμη σταλεί στον Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Fox News , η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους αρμοδίους στο Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα σήμερα.

Στην επιστολή η χαμάς φέρεται να προτείνει παράταση της εκεχειρίας για όσο δι΄στημα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Το Yingst ανέφερε την επιστολή επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ και μια δεύτερη πηγή που εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση της Χαμάς έρχεται εν μέσω της επιχείρησης «Άρματα ΙΙ του Γεδεών», που διεξάγει το Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, του τελευταίου προπυργίου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ήδη, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της πόλης, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο, έχει εκκενώσει την περιοχή.

Έρχεται επίσης εβδομάδες πριν από την διετή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας εκατοντάδες άλλους.