Χαμάς: Η συζήτηση για το μέλλον της Γάζας πρέπει να ξεκινήσει με πλήρη παύση της ισραηλινής «επιθετικότητας

Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Οι συζητήσεις για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να ξεκινήσουν με την πλήρη παύση της ισραηλινής «επιθετικότητας», δήλωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

«Κάθε πολιτική διαδικασία ή οποιαδήποτε συμφωνία βρίσκεται υπό συζήτηση σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας και το μέλλον του παλαιστινιακού λαού μας πρέπει να ξεκινά με την πλήρη παύση της επιθετικότητας, την άρση του αποκλεισμού και τη διασφάλιση των νόμιμων εθνικών δικαιωμάτων του λαού μας, πρωτίστως του δικαιώματος στην ελευθερία και την αυτοδιάθεση», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Πέμπτης.

