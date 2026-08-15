Χάλκινο μετάλλιο ο Σίσκος στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών

Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε δεύτερο μετάλλιο στην Ελλάδα στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης τερματίζοντας στην τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ανδρών, συντρίβοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ, κατεβαίνοντας από το 1:55:00, αφού είχε χρόνο 1:54:13.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μία συγκλονιστική κούρσα και ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στα 50 τελευταία μέτρα κατάφερε να τερματίσει τρίτος και να ανέβει στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Δεύτερος ήταν ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.06, ενώ πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72.