Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Γαλάτιστα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας, στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 33 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.