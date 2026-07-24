Χαλκιδική: Υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους

Η κακοκαιρία έκανε από νωρίς σήμερα (24/7) την εμφάνισή της στη Χαλκιδική. Μάλιστα καταγράφηκαν υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους, μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ποδιού

Το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, όπως δημοσιεύει λογαριασμός σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγοφόρου νέφους με την επιφάνεια του νερού», αναφέρει ο λογαριασμός και προσθέτει ότι διακρίνεται στο βίντεο και «χοάνη (funnel cloud), δηλαδή η περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει ή γίνει ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας».

Αργότερα, περίπου στις 11.00 το πρωί καταγράφηκαν εκ νέου υδροστρόβιλοι στον κόλπο Αγίου Όρους Χαλκιδικής.