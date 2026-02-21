Χαλκιδική: Ξεκινά ένα διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική και χορό στο Καρναβάλι Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου φορά τα αποκριάτικά του και σας καλεί στο πιο ξέφρενο καρναβάλι της χρονιάς!

Ένα διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική, χορό και ασταμάτητο κέφι ετοιμάζει ο Δήμος Πολυγύρου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν την απόλυτη αποκριάτικη εμπειρία!

Σάββατο 21/2 – Η γιορτή ξεκινά!

Η αυλαία ανοίγει στις 11:00 στο ΚΑΠΗ Πολυγύρου με εργαστήρι κεντήματος για όλες τις ηλικίες, υπό την καθοδήγηση της Τίνας Ρούσου.

Στις 17:00, οι αγαπημένοι Καναδόροι ξεχύνονται στις γειτονιές του Πολυγύρου, σκορπίζοντας χαμόγελα και τραγουδώντας μελωδίες που ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους.

Και όταν πέσει το σκοτάδι… η πόλη μεταμορφώνεται!

Στις 20:00, μασκαρεμένοι κάθε ηλικίας δίνουν ραντεβού στη φαντασμαγορική νυχτερινή παρέλαση στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Στο πλευρό των καρναβαλιστών, η Αιμιλιανή Χριστίδου και η Χαρά Γιώβου εμψυχώνουν και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη!

Η βραδιά κορυφώνεται με ένα εκρηκτικό αποκριάτικο πάρτι με τον Dj Gulliano Junior στα decks!

Κυριακή 22/2 – Το κέφι απογειώνεται!

Από τις 11:00 το πρωί, το Δημαρχείο Πολυγύρου γεμίζει γέλια και παιχνίδι με το Κατσ’αμάκα & Παιχνίδι, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν παράλληλα με τη δράση “Μπιου Μπίου – Μπαμ Μπαμ”.

Στις 11:30, ο Χορευτικός Όμιλος Πολυγύρου παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας, με τη συνοδεία ζωντανού μουσικού σχήματος.

Στις 13:30, η ομάδα Talking Drums του μουσικού εργαστηρίου “Grouppetto” δίνει τον ρυθμό και ανεβάζει την ένταση πριν από τη μεγάλη στιγμή!

Στις 15:00 ξεκινά η Μεγάλη Παρέλαση, με παρουσιάστρια τη Γιώτα Δαμιανού και τον Dj Αντώνη Τσολογιάννη να ξεσηκώνει το πλήθος από τα decks σε μια αποκριάτικη κορύφωση γεμάτη παλμό, χρώμα και ατελείωτο χορό!

Και το γλέντι συνεχίζεται!

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με παραδοσιακά Κούλουμα στις Παραλίες Καλυβών και Ψακουδίων, εκεί όπου η γιορτή συναντά τη θάλασσα και η Σαρακοστή ξεκινά με χαμόγελα, σαρακοστιανά εδέσματα και καλή παρέα.

Ο Πολύγυρος σας περιμένει! Φορέστε τη στολή σας, πάρτε την καλύτερη διάθεσή σας και ελάτε να ζήσουμε μαζί το πιο αξέχαστο καρναβάλι!