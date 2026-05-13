Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας- Νεκρός 26χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, χθες στη Χαλκιδική, με έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία:, το περιστατικό συνέβη χθες (12 Μαΐου 2026, στις 20.35) περίπου, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας στη Χαλκιδική, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 26χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.