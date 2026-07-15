Χαλκιδική: Τραυματισμός 40χρονου από σανίδα που χειριζόταν ανήλικος

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στην περιοχή του Πολύχρονου, στην Χαλκιδική. Άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν εκεί και διαπίστωσαν ότι ένας 40χρονος υπήκοος Σερβίας χτυπήθηκε από μία σανίδα (hyperfly), την οποία χειριζόταν ένας ανήλικος, επίσης υπήκοος Σερβίας. Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας του ανήλικουγια παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. (παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου).

Παράλληλα τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών, για τον πιθανό τραυματισμό γυναίκας εντός της θάλασσας στην περιοχή Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι μία 24χρονη υπήκοος Σερβίας, ενώ βρισκόταν πάνω σε στρώμα θαλάσσης συγκρούστηκε με θαλάσσιο φουσκωτό καναπέ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο δεξί της πόδι.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 59χρονος εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση) και 314 (Σωματική βλάβη από αμέλεια) του Π.Κ..