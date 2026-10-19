Χαλκιδική: Συνελήφθη Ρουμάνος κληρικός μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Ρουμάνος κληρικός συνελήφθη στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής , καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της πατρίδας του για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της Ρουμανίας, στον 44χρονο ρασοφόρο είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους, πέντε μηνών και 20 ημερών, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης σε δύο περιπτώσεις- το 2023 στην Κωνστάντια και το 2025 στο Βασλούι.

Η σύλληψή του έγινε το περασμένο Σάββατο, την ώρα που ο εκζητούμενος φέρεται να κατευθυνόταν προς το ‘Αγιο Όρος.

Σήμερα ο ρασοφόρος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος, ενώ ο ίδιος, κατά πληροφορίες, δήλωσε πως δεν συναινεί στην έκδοσή του στη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο του αιτήματος έκδοσης, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές ζήτησαν από τις ρουμανικές διευκρινιστικά έγγραφα σχετικά με το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται – κατά τους ελληνικούς νόμους – για πράξη που διώκεται ποινικά, όπως για παράδειγμα επικίνδυνη οδήγηση, ή απλή διοικητική παράβαση.

Μετά τις απαντήσεις που θα δώσουν οι Ρουμάνοι θα αποφασιστεί εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών για να εξετάσει το παραπάνω αίτημα. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.