Χαλκιδική: Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής – Μίσθωνε jet ski σε ατομα χωρίς άδεια χειριστή και σε ανήλικο

Στη σύλληψη 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία «Χρουσσώ», στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο ελέγχων για την ασφάλεια των λουομένων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων περί απείθειας και έκθεσης σε κίνδυνο του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski) είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ενώ ένας από τους χρήστες ήταν ανήλικος.

Παράλληλα, ο 39χρονος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των στελεχών της Λιμενικής Αρχής κατά τη διενέργεια του νόμιμου ελέγχου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.