Χαλκιδική: Συνελήφθη 30χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στη Γαλάτιστα

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκιδικής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στη Γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση μηχανήματος θρυμματιστή – σπαστήρα. Από τη λειτουργία του μηχανήματος προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνήθηκαν από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής και, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο 30χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Με αφορμή τη νέα σύλληψη, το Πυροσβεστικό Σώμα δημοσιοποίησε τα συνολικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των εμπρησμών το 2026.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 24 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 193 (88,13%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.