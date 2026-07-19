Χαλκιδική: Σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό όχημα – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στη Χαλκιδική στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά όταν το όχημα που οδηγούσε, από άγνωστη αιτία, στο 30ό χιλιόμετρο της επαρχιακής Μουδανίων-Παλιουρίου εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ