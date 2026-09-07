Χαλκιδική: Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε Κασσάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, η οποία τέθηκε σε ισχύ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ι. Κουφίδη. Το μέτρο εφαρμόζεται λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3) και αφορά τις εξής περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα απόφαση ισχύει έως την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.