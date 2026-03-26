Χαλκιδική: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 39χρονου κρατούμενου των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας

από Team MyPortal.gr
Κρατούμενο των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας Χαλκιδικής αναζητούν οι Αρχές. Πρόκειται για 39χρονο, ο οποίος κρατείτο με το καθεστώς του «λογοτιμήτη», εκτίοντας ποινή σε καθεστώς ημιελεύθερο.

Η απουσία του διαπιστώθηκε το προηγούμενο 24ωρο κατά τη βραδινή καταμέτρηση. Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές και έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 39χρονος εκτίει ποινή για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

