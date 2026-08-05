Χαλκιδική: Πυρκαγιά σε θαλαμηγό που ήταν δεμένη στη μαρίνα Λατούρα

Πυρκαγιά σε σκάφος εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή Λατούρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μαρμάρα με περιπολικό αυτοκίνητο, όπου διαπίστωσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς σε θαλαμηγό σκάφος σημαίας Γαλλίας, χωρίς επιβάτες, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο πλησίον της. μαρίνας Λατούρα.

Το σκάφος μετακινήθηκε, με τη συνδρομή παρακείμενων σκαφών, κοντά στην ακτή, σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προέβησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.