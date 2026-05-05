Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος που μπήκε σε σπίτι και επιτέθηκε σε ζευγάρι με μαχαίρι

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 32χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία που «μπούκαρε» σε σπίτι οικογένειας στη Χαλκιδική , τραυμάτισε με μαχαίρι δύο άτομα, ενώ χτύπησε με τα χέρια του τον γιο τους.

Νωρίτερα σήμερα Τρίτη (05/05) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκρισης και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ δεκτό έγινε και αίτημα από την υπεράσπιση για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Διαβατών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατρικές γνωματεύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ ο 32χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και πως θεώρησε ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πώς έγινε η επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις εννέα, όταν σε κατάσταση αμόκ ο 32χρονος βγήκε από το σπίτι του και κατευθύνθηκε σε γειτονική διπλανή κατοικία.

Ο 32χρονος Ουκρανός πηδώντας τον φράκτη του γειτονικού σπιτιού, μπήκε στην αυλή τους και τραυμάτισε με το μαχαίρι που κρατούσε έναν 75χρονο Ούγγρο στην πλάτη, την 59χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, ενώ τραυμάτισε χτυπώντας τον με τα χέρια και τον 40χρονο γιο της γυναίκας.

Οι δυο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Ουκρανός δράστης συνελήφθη και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Πολυγύρου.