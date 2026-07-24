Χαλκιδική: Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίωντρία ανήλικα παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο 60ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Το ένα όχημα οδηγούσε 55χρονος υπήκοος Κιργιστάν, με συνεπιβάτες μία 52χρονη και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν 43χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, μία 39χρονη και δύο παιδιά ηλικίας 12 και 6 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται προληπτικά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ