Χαλκιδική: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα στο Πόρτο Κουφό

Την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα στο Πόρτο Κουφό, επιτρέποντας πλέον την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων.

Όπως αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής η νέα γέφυρα αποτελεί σημαντικό τμήμα του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου που υλοποιείται στην περιοχή, με βασικό στόχο τη θωράκιση και την προστασία του οικισμού του Πόρτο Κουφό από πλημμυρικά φαινόμενα, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, ολοκληρώνεται και μια περίοδος προσωρινής ταλαιπωρίας για τους πολίτες και τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι επέδειξαν υπομονή και κατανόηση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δικαιώνει την προσπάθεια, καθώς πρόκειται για ένα έργο ουσιαστικής σημασίας και αναπτυξιακής προοπτικής για ολόκληρη την περιοχή της Σιθωνίας, και αναμένεται να αναβαθμίσει τις υποδομές, να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.