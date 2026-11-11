Χαλκιδική: Πάνω από 350.000 μαστογραφίες στο Ίδρυμα Παναγία Φιλανθρωπινή

Πάνω από 350.000 μαστογραφίες πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Παναγία Φιλανθρωπινή στην Ορμύλια Χαλκιδικής δίδοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας χωρίς καμία διάκριση φυλής ή θρησκεύματος.

Την Παναγία Φιλανθρωπινή που ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους επισκέφτηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη η οποία εξήρε το έργο ιατρών και μοναχών υποσχόμενη εξιδεικευμένη στήριξη.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας επισκέφτηκε το Ίδρυμα Παναγία Φιλανθρωπινή στην Ορμύλια Χαλκιδικής ένα Ορθόδοξο Ιατρικό κέντρο που συνδέεται πνευματικά με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και προσφέρει καθημερινά τις ιατρικές του υπηρεσίες χωρίς καμία διάκριση σε φυλή ή θρήσκευμα.

Πάνω από 350.000 μαστογραφίες έχουν πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα Παναγία Φιλανθρωπινή ενώ καθημερινά λαμβάνουν χώρα εξετάσεις σε γυναίκες και παιδιά ευάλωτων ομάδων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Στην Παναγία Φιλανθρωπινή επίσης υπάρχει υποστήριξη σε παιδιά από παιδοψυχολόγους ενώ σύντομα θα λειτουργήσει και προληπτική ομάδα οδοντιατρικής κάλυψης.