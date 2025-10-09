Χαλκιδική: «Οικειοποιήθηκαν» ρέμα φτιάχνοντας πηγάδι για να αρδεύουν τα χωράφια τους

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 63 και 46 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2024, σε περιοχή της Χαλκιδικής, οι ανωτέρω, με τη βοήθεια έτερου ατόμου χειριστή εκσκαφέα (τύπου τσάπας), προέβησαν στην εκρίζωση δέντρων για τη διάνοιξη δρόμου που οδηγούσε στο κέντρο ρέματος, όπου ανακατασκεύασαν μεγάλο πηγάδι διαμέτρου περίπου 15 μέτρων και βάθους τουλάχιστον 20 μέτρων. Προκειμένου να προφυλάξουν την κατασκευή τους από τα νερά του ρέματος εκρίζωσαν παραποτάμια αυτοφυή δενδρώδη βλάστηση και τοποθέτησαν μεταλλική πόρτα για να έχουν την αποκλειστική χρήση του.

Επιπρόσθετα, έσκαψαν όλη την κοίτη και πέρασαν από κάτω μαύρη αρδευτική σωλήνα, της οποίας η μία άκρη κατέληγε στο πηγάδι και η άλλη σε αγωγό που οδηγεί σε δεξαμενή ιδιοκτησίας τους για την άρδευση χωραφιών τους.

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στα ανωτέρα σημεία από κλιμάκια αρμόδιων υπαλλήλων: α) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Π.Ε.Χ.) και β) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε.Χ.), προέκυψε ότι όλες οι προαναφερόμενες εργασίες πραγματοποιήθηκαν παράνομα άνευ σχετικών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων είναι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, η καταστροφή της κοίτης του ρέματος με διατάραξη της υδραυλικής και αντιπλημμυρικής προστασίας του, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με καταστροφή της παραποτάμιας αυτοφυούς δενδρώδους βλάστησης που έχει σοβαρές οικολογικές συνέπειες, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.