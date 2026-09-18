Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος Γερμανός στη Λαγομάνδρα

Ένας 85χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Παρασκευής, από τη θαλάσσια περιοχή της Λαγόμανδρας, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Στον 85χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και τον ναυαγοσώστη της παραλίας, οι οποίοι προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.