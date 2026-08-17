Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα σημεώηκε χθες (16/8) στη Χαλκιδική με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 29χρονου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, στις 11:45 περίπου, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.