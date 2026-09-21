Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη μετά από παράσυρση στο Μεταγκίτσι

Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα 90χρονη σημειώθηκε, χθες το πρωί, στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε την ηλικιωμένη, καθώς αυτή κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.

Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.