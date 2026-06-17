Χαλκιδική: Μνημείο για την αστυνομικό που παρασύρθηκε μετά από τροχαίο- Παρουσία του Μ.Χρυσοχοΐδη τα αποκαλυπτήρια

Μνημείο στη μνήμη της Ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη θα ανεγερθεί στην είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη

Χρυσοχοΐδη, αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 10.30. Παράλληλα στη μνήμη της Ανθυπαστυνόmου θα μετονομαστεί και η κοινοτική οδός μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε πέρσι τον Απρίλιο όταν η αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία τραυματίστηκε, καθώς παρασύρθηκε από Ι.Χ. φορτηγό, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ένας 33χρονος έχασε επίσης τότε τη ζωή του. Η Ανθυπαστυνόμος ήταν μέλος πληρώματος περιπολικού που κλήθηκε να επιληφθεί σε καβγά ανάμεσα σε δύο οδηγούς αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων ήταν ο 33χρονος.

Η Μαρία Ζαφείρη είχε μεταφερθεί με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο, και περίπου μετά από δύο μήνες νοσηλείας άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σε ηλικία 46 ετών. Ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών.