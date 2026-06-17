Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες στην επ. οδό Ρεντίνας – Ουρανούπολης

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε γύρω στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα στο 53ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρεντίνας – Ουρανούπολης, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ένα όχημα οδηγούσε 32χρονος, ενώ το δεύτερο μία 24χρονη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, καθώς και ο 22χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος. Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η 24χρονη, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Ο 22χρονος παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ