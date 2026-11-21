Στη Νικήτη Χαλκιδικής, σημειώθηκε ένα ακόμα περιστατικό με επίθεση λύκου στην αυλή ενός σπιτιού. Οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον λύκο που κυκλοφορεί στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Γκέτσος, κάτοικος της περιοχής, μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤNews για τη δική του εμπειρία με τον λύκο, καθώς όπως κατέγραψε κάμερα, μπήκε στην αυλή του σπιτιού του και πήρε τον γάτο του.

«Εκείνο το βράδυ δεν καταλάβαμε τίποτα. Ήρθε ο γιος μας από τη βόλτα και μας ρώτησε γιατί έπεσε το καρεκλάκι μπροστά στην πόρτα. Κάτι θα έγινε με τις γάτες λέω κάτω και θα μάλωσαν και τον ρίξανε. Εντωμεταξύ έλειπε ο γάτος μας απ’ το σπίτι. Είχε εξαφανιστεί για τρεις μέρες. Την τέταρτη μέρα βρήκαμε την κοπέλα που είχε έρθει αντιμέτωπη με τον λύκο μπροστά στο σπίτι μας. Και μου είπε, ότι τον βρήκε ακριβώς στην πόρτα μου. Από εκείνη τη μέρα περίπου έλειπε και ο γάτος μας. Είδα στα βίντεο μετά ότι ο λύκος σταμάτησε, μπήκε μέσα στην αυλή, έτρεξε στην πόρτα του σπιτιού του δίπλα. Ο γάτος ήταν πάνω στο καρεκλάκι, δίπλα στην πόρτα μας και μας περίμενε. Ο λύκος φαίνεται ότι το κρατάει στο στόμα του. Τον σκότωσε, τον πήρε μαζί του κι έφυγε. Κάθε μέρα τον βλέπουν τα παιδιά και πολύς κόσμος τον έχει δει σε πολλά σημεία μέσα στο χωριό καθημερινά», ανέφερε ο κ.Γκέτσος μεταξύ άλλων.