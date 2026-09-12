Χαλκιδική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο για το «Ράλλυ ΔΕΘ»

Συγκεκριμένα, αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 και από ώρα 07.00 και έως πέρατος της ειδικής διαδρομής, θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, καθώς και στην ασφαλτοστρωμένη δασική οδό Ταξιάρχη – Παλαιόχωρας.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη δημοτική οδό από SERVICE PARK (Γυμνάσιο Γαλάτιστας και Αγροτικός – Κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Γαλάτιστας) έως τη συμβολή της με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.

Επίσης την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες από 13.00 έως πέρατος της ειδικής διαδρομής, θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στη δημοτική οδό Γαλάτιστας – Λιβαδιού, από Γαλάτιστα έως όρια Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων» τονίζει η Αστυνομία Χαλκιδικής.