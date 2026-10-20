Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης για 60χρονο μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής στην Ιερισσό

Επιχίερηση διάσωσης στήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ιερισσό του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής για έναν 60χρονο που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σταγείρων – Ακάνθου.

Εντόπισαν τον 60χρονο τραυματισμένο και, αφού τον προσεγγίσαν, με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.