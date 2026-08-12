Χαλκιδική: Έκτακτα μέτρα και πρόστιμα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα Νέα Φλογητά

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού λαμβάνουν τα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, καθώς η λειψυδρία πιέζει πλέον τα αποθέματα. Μέχρι τις 25 Αυγούστου απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργειών και το πότισμα κήπων, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρόστιμα να ξεκινούν από 500 ευρώ.

Έτσι οι βάνες για πότισμα στα χωράφια θα είναι κλειστές μετά από τη σχετική απαγόρευση άρδευσης που επέβαλε ο δήμος Νέας Προποντίδας.

Η απόφαση για την απαγόρευση δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Κάτοικοι απαγορεύεται να ποτίζουν κήπους και γκαζόν και να πλένουν αυτοκίνητα, καθώς υπάρχει ισχυρή σύσταση για λελογισμένη χρήση του νερού. Αυτή την περίοδο ο πληθυσμός στα Νέα Φλογητά φτάνει τις 15.000, γι’ αυτό ο δήμος αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα μέτρα, λόγω της υψηλής ζήτησης του νερού.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες ήδη έχουν παρατηρήσει μειωμένη πίεση στη ροή του νερού Εάν κάποιος δεν συμμορφωθεί, κλιμάκιο του δήμου θα επιβάλει πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ.

Η απαγορευση θα ισχύσει μεχρι τις 25 Αυγούστου.