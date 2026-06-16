Χαλκιδική: Δράση των Cleaningans στο Γλαρόκαβο- Συγκεντρώθηκαν 14.000 λίτρα απορριμμάτων

Σε μία ακόμη δράση καθαρισμού προχώρησε η ομάδα των Cleaningans που βρέθηκε για έκτη φορά στην περιοχή του Γλαρόκαβου, στη Χαλκιδική.

Ο όγκος των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκε ήταν πολύ μεγάλος, ενώ μεταξύ των σκουπιδιών που μαζεύτηκαν ήταν από ψυγείο και στρώμα, μέχρι τουαλέτες.

Όπως αναφέρει η ομάδα σε ανάρτησή της: «Αποτελεί μια ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή, στην οποία επιμένουμε να επιστρέφουμε μέχρι να επουλωθεί οριστικά. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι βρέθηκαν στο πεδίο, μετακινούμενοι από τη Θεσσαλονίκη με πούλμαν αλλά και αρκετά ΙΧ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η συνέπεια και η συλλογική δράση μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικό αποτύπωμα.

Για 6η φορά από το 2022, βρεθήκαμε στον Γλαρόκαβο, αυτή τη φορά επικεντρωμένοι στο πευκοδάσος με κατεύθυνση προς το Παλιούρι, στη δεξιά πλευρά της λιμνοθάλασσας. Ένα μοναδικό οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, το οποίο συνεχίζει να επιβαρύνεται από δεκαετίες ανθρώπινης αδιαφορίας και αυθαίρετης δραστηριότητας.

Μέσα σε περίπου 2 ώρες δράσης, η “ψαριά” της ημέρας άγγιξε τα 14.000 λίτρα απορριμμάτων, με τα ογκώδη αντικείμενα αυτή τη φορά να ξεπερνούν σε όγκο τα μικροαπορρίμματα. Συγκεκριμένα απομακρύνθηκαν:

60+ σακούλες των 200-250lt, 7 τουαλέτες, 3 φιάλες υγραερίου, 2 νεροχύτες, 1 ψυγείο, 1 στρώμα, καρέκλες, παλέτες, τραπέζια, σωλήνες, μουσαμάδες, ξύλα και σίδερα από αυθαίρετες κατασκευές, τελάρα, μπιτόνια κ.α. Οι φιάλες υγραερίου, εγκαταλελειμμένες μέσα σε ένα τόσο ευαίσθητο πευκοδάσος, προκαλούν τρόμο για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση πυρκαγιάς.».

Στη δράση παρεβρέθηκαν, ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, Κ. Ηρακλής Λειβαδιώτης ο οποίος υποστήριξε προσωπικά την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια στην Χαλκιδική χορηγώντας ο ίδιος εργαλεία και εξοπλισμό από την επιχείρηση του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Κ. Λάζαρος Γάτσιος συμμετέχοντας ενεργά στο πεδίο μαζί με τα παιδιά του καθώς και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικών, Κ. Μάριος Παπαστεφάνου.

Μετά τη δράση στον Γλαρόκαβο, ο Δήμος Κασσάνδρας προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση ολόκληρου του όγκου απορριμμάτων που συλλέχθηκε από τους περισσότερους από 60 εθελοντές.