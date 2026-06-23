Χαλκιδική: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 72χρονος στον Άγιο Μάμα

Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στην Χαλκιδική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 72χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Αγίου Μάμα του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ο 72χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.