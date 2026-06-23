ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 72χρονος στον Άγιο Μάμα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στην Χαλκιδική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 72χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Αγίου Μάμα του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ο 72χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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