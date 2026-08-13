Χαλκιδική: Χωρίς ρεύμα και νερό η Σίβηρη

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Ο οικισμός της Σίβηρης έχει μέχρι στιγμής εκκενωθεί σε μεγάλο ποσοστό και η εικόνα που παρουσιάζει, στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, είναι μιας «έρημης» περιοχής. Έχουν απομείνει μόνο καταστηματάρχες οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα καταστήματα τους, έχουν κατεβάσει ρολά και αναμένουν να αλλάξει η κατάσταση ενώ στο χωριό έχει κοπεί εδώ και ωρες το ρεύμα και το νερό.

Πριν από λίγο αναχώρησαν και δύο λεωφορεία με κατοίκους και τουρίστες τα όποια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κασσανδρας, Μάριο Παπαστεφάνου, κατευθύνονται στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας.

Στη σκάλα της Σιβηρης από την πρώτη στιγμή, κατέπλευσαν σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής που μαζί με ιδιώτες ψαράδες, μετέφεραν δεκάδες ντόπιους και τουρίστες στο Speed Runner που είχε αγκυροβολησει ανοιχτά στο λιμανάκι καθώς και και σε δύο γριγρι.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Χούλη, έναν ψαρά που με την βάρκα του βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στη σκάλα, πολλοί ψαράδες ήρθαν να βοηθήσουν και να καθησυχάσουν τον κόσμο μεταφέροντας τον σε ασφαλή σημεία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ